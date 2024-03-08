NaVi объявили об изменениях в составе по Dota 2
Команда готовится к следующему турниру.
Украинская киберспортивная организация NaVi объявила об измениях в составе по Dota 2.
После ряда проигранных матчей было решено отправить в инактив керри команды Михаила shigetsu Попадинца и мидлейнера Максима mellojul Пнева.
Их место заняли многоопытный Артем Yuragi Голубев и перспективный молодой игрок из Монголии Сухбат Sanctity- Отгондаваа, который выиграл чемпионат мира с национальной командой.
Теперь состав "рожденных побеждать" выглядит следующим образом:
- Артем Yuragi Голубев
- Сухбат sanctity- Отгондаваа
- Дмитрий Nefrit Тарасич
- Бакит W_Zayac Эмилжанов
- Арман Malady Оразбаев
Уже 16 марта обновленный состав NaVi начнет свой путь в квалификации DreamLeague Season 23.
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