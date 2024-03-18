Monte объявили о подписании двух игроков

Состав по Counter Strike пополнили киберспортсмены с академии.

Украинская киберспортивная команда Monte объявила об изменениях в ростере команды.

В первый состав подписали двух игроков академии.

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"Пришло время перемен и время двигаться вперед. Последний месяц был полон фундаментальных событий, которые повлияли на наш CS2 состав.

И сейчас мы хотим анонсировать двух игроков, которые присоединятся к основному ростеру команды из нашей академии Monte GEN. Добро пожаловать в главную команду, Gizmy и ryu.

Нам предстоит очень непростой и тернистый путь построения команды и много турниров впереди. Ребятам нужна ваша поддержка", – сообщила команда.

Напомним, раньше коллектив покинули sdy и br0.

Ранее сообщалось, что российскую команду заменили на "мажоре" по Counter Strike 2.

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