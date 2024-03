Российскую команду заменили на "мажоре" по Counter Strike 2

Отличные новости сообщил турнирный оператор PGL, организующий первый в истории Major по дисциплине Counter Strike 2.

Было принято решение заменить на турнире, стартующем уже завтра, 17 марта, российскую команду 9 Pandas.

Дело в том, что россияне по каким-то причинам не смогли собрать команду на турнир - в Данию прибыли только три игрока из пяти.

Их заменят финалисты последнего "мажора" - коллектив GamerLegion.

All PGL CS2 Major Copenhagen 2024 teams were required to be in Denmark by March 14. Despite multiple extended deadlines, 9Pandas could only line up 3 eligible players today.



As a result, PGL has replaced them with GamerLegion for the tournament.#PGLMAJOR