Вингер Баварии готов пойти на сокращение зарплаты ради нового контракта

Лерой Сане хочет остаться в мюнхенской команде, но со стороны клуба также есть условие.

Вингер Баварии Лерой Сане не хочет покидать немецкую команду и рассчитывает продлить контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, 28-летний футболист очень комфортно чувствует себя в Мюнхене и готов пойти на значительное сокращение заработной платы ради нового трудового договора.

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Тем не менее нынешняя тенденция остается такой, что контракт с Сане вряд ли будет продлен, если он не переубедит руководство Баварии. В клубе хотят, чтобы немец доказал свою необходимость команде игрой, продемонстрировав выдающееся выступление во второй части сезона.

В текущей кампании Сане провел за Баварию 19 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Сане может вернуться в английскую Премьер-лигу.

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