Лидер Баварии высказался о своем будущем

Вингер Баварии Лерой Сане высказался о своем будущем после победы над РБ Лейпциг.

По словам немца, он хочет остаться в стане местного гранда.

«Макс Эберль (спортдир Баварии - прим.) много говорил о продлении контракта, и я также высказал свое мнение. Дела идут хорошо, а дальше увидим. Я просто хочу выступать сейчас и помогать нам выигрывать наши игры.

Хочу ли я остаться в клубе? Да!», - заявил Сане.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб МЛС подписал экс-игрока Баварии и ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!