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Линекер - о Тренте: Величайшие едут в Реал или Барсу

Экс-игрок сборной Англии выступил за трансфер защитника.
Сегодня, 17:45
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Гари Линекер поддержал возможный переход защитника Ливерпуля в мадридский Реал.

Напомним, Трент Александер-Арнольд является ключевой целью мадридцев, и по разным данным, этот трансфер близок к совершению.

Экс-игрок сборной Англии поддержал Трента заявив, что все великие футболисты едут в Реал или Барселону независимо от того, насколько сильна АПЛ.

К тому же в Ла Лиге защитника будут боготворить, а не критиковать, как это делают в Англии.

"Его ждет огромный успех. Там не будут критиковать его игру в защите, как это делаем мы. Он будет большой потерей для Ливерпуля, но у них есть Конор Брэдли, который очень хорошо себя проявил.

Как можно отказать Реалу? Ливерпуль – невероятный футбольный клуб, но новый вызов, игра за границей – я сам так делал.

Какой бы сильной, мощной и богатой ни была английская Премьер-лига, величайшие футболисты все равно уезжают в Барселону и Реал. Единственное исключение в последнее время – Холанд.

Александеру-Арнольду там понравится. Они будут боготворить и ценить его пасы. Он находится в расцвете своей карьеры. Я бы не стал его осуждать", - приводит слова Линекера Daily Mail.

Ранее Джейми Каррагер наоборот призвал игрока остаться в Ливерпуле.

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