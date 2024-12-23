Каррагер - о Тренте: Речь идет о его наследии в Ливерпуле

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что Тренту Александеру-Арнольду не стоит переходить в Реал.

Бівший игрок считает, что для защитника это должен быть нефутбольный вопрос, так как речь идет о его наследии в клубе.

Хочет ли Трент, чтобы его запомнили, как Стивена Джеррарда, или станет новым Стивом Макманаманом - так стоит вопрос по мнению Каррагера.

"Это больше, чем футбольное решение. Речь идет о его наследии в Ливерпуле и об отношении к нему. Вы хотите, чтобы вас воспринимали как Джеррарда или Макманамана? Он перешел в Реал Мадрид и выигрывал трофеи, но его не обожают. Он этого заслуживает.

Трент, как местный игрок, выступает за Ливерпуль уже 20 лет. Не думаю, что было бы приятно уходить бесплатно. Я гарантирую, что болельщики Ливерпуля будут чувствовать то же самое.

Если он останется, его будут помнить как одного из лучших игроков, выступавших за клуб, и он будет лишь немного уступать Джеррарду", - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, накануне Ливерпуль в безумном матче обыграл Тоттенхэм.

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