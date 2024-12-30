Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити

Вингер Манчестер Сити Джек Гриилиш заинтересовал несколько клубов, утверждает Daily Mail.

Напомним, что англичанин стал главным героем многочисленных мемов из-за своей статистики в 2024 году. У Джека нуль голов за весь год.

Предполагается, что после такого выступления, позиции Грилиша в Манчестер Сити поштанулись. Этим могут воспользоваться Тоттенхэм и Ньюкасл.

Вряд ли речь идет о зимнем трансфере, но вот летом один из клубов может попробовать подписать англичанина, оценивающегося в 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что одноклубник Зинченко может переехать в Барселону.

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