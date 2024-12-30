Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити
Джек Грилиш может сменить клубную прописку.
Вингер Манчестер Сити Джек Гриилиш заинтересовал несколько клубов, утверждает Daily Mail.
Напомним, что англичанин стал главным героем многочисленных мемов из-за своей статистики в 2024 году. У Джека нуль голов за весь год.
Предполагается, что после такого выступления, позиции Грилиша в Манчестер Сити поштанулись. Этим могут воспользоваться Тоттенхэм и Ньюкасл.
Вряд ли речь идет о зимнем трансфере, но вот летом один из клубов может попробовать подписать англичанина, оценивающегося в 45 млн евро.
Ранее также сообщалось, что одноклубник Зинченко может переехать в Барселону.
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