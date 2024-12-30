iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити

Джек Грилиш может сменить клубную прописку.
Сегодня, 16:34
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Вингер Манчестер Сити Джек Гриилиш заинтересовал несколько клубов, утверждает Daily Mail.

Напомним, что англичанин стал главным героем многочисленных мемов из-за своей статистики в 2024 году. У Джека нуль голов за весь год.

Предполагается, что после такого выступления, позиции Грилиша в Манчестер Сити поштанулись. Этим могут воспользоваться Тоттенхэм и Ньюкасл.

Вряд ли речь идет о зимнем трансфере, но вот летом один из клубов может попробовать подписать англичанина, оценивающегося в 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что одноклубник Зинченко может переехать в Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джек грилиш

Статьи по теме

Грилиш отреагировал известным мемом на сходство с другим футболистом Грилиш отреагировал известным мемом на сходство с другим футболистом
Игрок сборной Англии проспорил Тренту круглую сумму денег из-за его гола Финляндии Игрок сборной Англии проспорил Тренту круглую сумму денег из-за его гола Финляндии
Известная хорватская модель рассказала, кого из звезд футбола хотела видеть на Евро Известная хорватская модель рассказала, кого из звезд футбола хотела видеть на Евро
Грилиш проведет месяц на отдыхе на Ибице во владениях брата легенды сборной Англии Грилиш проведет месяц на отдыхе на Ибице во владениях брата легенды сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке
DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, матч Челси и игры в Италии
просмотров

Последние новости

Сборные18:35
"Ситуация не безнадежна": Новый тренер оценил шансы Украины в квалификации Евробаскета-2025
Европа18:25
Испанский клуб хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед
Европа17:52
Экс-игрок Шахтера расторг контракт с лидером чемпионата Греции
Европа17:45
Линекер - о Тренте: Величайшие едут в Реал или Барсу
Формула 117:10
Марко: Работа над Ред Булл-2025 практически завершена
Европа16:34
Два английских клуба следят за главным неудачником Манчестер Сити
Европа15:51
Милан объявил о назначении нового главного тренера
Лига наций15:27
Сборная Украины сыграет с Бельгией не в Польше
Европа14:50
"Я очень привязан к Роме": Анчелотти прокомментировал возможное назначение в римский клуб
Бокс14:42
"Я думал, что с ним покончено": Хирн сделал признание о реванше Усик - Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK