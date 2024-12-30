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Одноклубник Зинченко может продолжить карьеру в Барселоне

Каталонцы хотят подписать Тома Парти.
Сегодня, 14:20
Тома Парти / Getty Images
Тома Парти / Getty Images

Барселона рассматривает подписание хавбека Арсенала Тома Парти, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт 31-летнего ганца заканчивается летом 2025 года, следовательно он сможет вести переговоры с другими клубами уже с 1 января.

Барселона заинтересована в подписании Парти свободным агентом, однако для этого клуб сначала должен избавиться от Френки де Йонга.

И именно это существенно усложняет возможный переход ганца. Так как продать де Йонга довольно проблематично из-за его высоких финансовых запросов, а без продажи нидерландца у Барселоны просто не хватит денег.

Ранее также сообщалось, что Реал заинтересовался бывшей целью Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона томас парти

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