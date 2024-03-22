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"Новая эра": NaVi в тяжелой серии одолели virtus.pro и вышли в основную сетку DreamLeague

Похоже, "рожденные побеждать" снова могут стать грозной силой.
Вчера, 21:59
navi.gg
navi.gg

В пятницу, 22 марта, прошел грандфинал закрытой квалификации на 23-й сезон DreamLeague, где сошлись NaVi и virtus.pro.

Напомним, что до этого "рожденные побеждать" объявили новую эру для команду, презентовав замены в основном составе. 

Сначала NaVi уверенно разобрались с ASAKURA, неожиданно вчистую разгромили чемпионов последнего TI Team Spirit, а в финале верхней сетке уступили "аутсайдерс". Однако реабилитировались и дошли до гранд-финала, где снова сошлись с virtus.pro.

Украинский коллектив отдал первую карту, затем совершил безумный камбек буквально вчистую стерев соперника на следующих двух картах. Однако вместо спокойного завершения серии NaVi перемудрили с драфтом и снова отдали карту.

Пятая решающая карта была очень тяжелой для обоих команд, однако "рожденные побеждать" сумели порадовать украинскихз болельщиков и добыли победу, а также путевку на главный ивент.

Напомним, что DreamLeague стартует 20 мая в онлайн формате, и NaVi предстоит сразиться с 11-ю лучшими командами планеты.

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