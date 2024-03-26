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Falcons заменили S1mple самым титулованным игроком в истории Counter Strike

Ветеран dupreeh присоединился к новой организации.
Сегодня, 21:28
Питер
Питер "dupreeh" Расмуссен / HLTV

Клуб из Саудовской Аравии Falcons нашли себе пятого игрока, им стал 31-летний Петер "dupreeh" Расмусен.

Легендарный киберспортсмен, который официально является самым титулованным в истории CS:GO и имеет победы на пяти мейджорах, присоединился к своему бывшему тренеру Дани "zonic" Соренсену.

Состав Falcons:

  • Марко Snappi Пфайффер
  • Эмиль Магиск Рейф
  • Павле maden Бошкович
  • Альваро СанПаюс Гарсия
  • Петер dupreeh Расмусен

Напомним, что организация несколько месяцев назад попрощалась с экс-игроком Monte "BOROS", на место которого в аренду брала "S1mple" из NaVi.

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