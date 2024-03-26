Falcons заменили S1mple самым титулованным игроком в истории Counter Strike

Клуб из Саудовской Аравии Falcons нашли себе пятого игрока, им стал 31-летний Петер "dupreeh" Расмусен.

Легендарный киберспортсмен, который официально является самым титулованным в истории CS:GO и имеет победы на пяти мейджорах, присоединился к своему бывшему тренеру Дани "zonic" Соренсену.

Состав Falcons:

Марко Snappi Пфайффер

Эмиль Магиск Рейф

Павле maden Бошкович

Альваро СанПаюс Гарсия

Петер dupreeh Расмусен

Напомним, что организация несколько месяцев назад попрощалась с экс-игроком Monte "BOROS", на место которого в аренду брала "S1mple" из NaVi.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!