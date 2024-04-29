Сбила фура: Украинский игрок в CS попал в ДТП

Друзья киберспортсмена открыли сбор средств на его восстановление.

Украинский игрок в Counter-Strike Михаил Malkiss Шульга попал в серьезное ДТП.

Как сообщают источники, 22-летний киберспортсмен возвращался домой на своем мотоцикле и был сбит фурой. Инцидент произошел 25 апреля на Троещине в Киеве.

Транспортное средство Malkiss’а было сильно повреждено, а он, судя по фото, был госпитализирован.

Друзья киберспортсмена, чтобы выразить ему поддержку, уже объявили о проведении благотворительного караоке-стрима с участием профессиональных игроков и открыли сбор средств на его восстановление.

Михаил Malkiss Шульга ранее выступал за коллективы Sestri, Leo и L&G, а его последней командой была LazerCats. Сейчас игрок пребывает без клуба.

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