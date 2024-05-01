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Россияне выгнали игрока из команды за фразу "Слава Украине"

Надеемся, британский киберспортсмен понял, что вступил в дерьмо.
Сегодня, 07:49
Овен
Овен "smooya" Баттерфилд / instagram.com/smooyacs

В рамках турнира ESL Pro League Season 19 украинская команда Monte обыграли россиян из FORZE. За команду, которая спонсируется за деньги государства террориста выступил британский игрок Овен "smooya" Баттерфилд.

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, smooya сменил британский флаг на украинский на определенных игровых площадках, а также всячески поддерживал наше государство.

Тем не менее, Баттерфилд согласился сыграть на этом турнире за россиян, чем вызвал недовольство у украинских фанатов.

После поражения от Monte игрок в соцсети X.com (бывший Твиттер) написал фразу "Слава Украине". Через некоторое время он удалил пост, а впоследствии написал, что происходит что-то странное.

Позже стало известно, что россияне решили выгнать игрока из команды и продолжить играть на турнире без него (его заменит тренер).

Расписание и результаты всех матчей ESL Pro League Season 19 доступны на ISPORT.

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