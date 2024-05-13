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Известный украинский футболист создал свою киберспортивную команду

Ждем матча Зинченко против Коноплянки.
Сегодня, 17:47
kONO.ECF
kONO.ECF

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка представил собственную команду по Counter Strike 2.

В начале марта на турниры начала заявляться новая команда, которая решила скрыть свое название, выступая под тегом TBA.ECF (TBA - to be announced).

В состав команды попали относительно известные украинские киберспортсмены, такие как, например, Ярослав byr9 Буряк.

И лишь в понедельник, 13 мая, команда раскрыла свое название и имя своего организатора. Им оказался Евгений Коноплянка, а команда получила название kONO.ECF.

Состав kONO.ECF 

  • Ярослав byr9 Буряк
  • Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов
  • Артем kensizor Капран
  • Захар polbandana Сіледчик
  • Денис amster Ляшенко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка

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