Известный украинский футболист создал свою киберспортивную команду

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка представил собственную команду по Counter Strike 2.

В начале марта на турниры начала заявляться новая команда, которая решила скрыть свое название, выступая под тегом TBA.ECF (TBA - to be announced).

В состав команды попали относительно известные украинские киберспортсмены, такие как, например, Ярослав byr9 Буряк.

И лишь в понедельник, 13 мая, команда раскрыла свое название и имя своего организатора. Им оказался Евгений Коноплянка, а команда получила название kONO.ECF.

Состав kONO.ECF

Ярослав byr9 Буряк

Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов

Артем kensizor Капран

Захар polbandana Сіледчик

Денис amster Ляшенко

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