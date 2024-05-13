Известный украинский футболист создал свою киберспортивную команду
Ждем матча Зинченко против Коноплянки.
Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка представил собственную команду по Counter Strike 2.
В начале марта на турниры начала заявляться новая команда, которая решила скрыть свое название, выступая под тегом TBA.ECF (TBA - to be announced).
В состав команды попали относительно известные украинские киберспортсмены, такие как, например, Ярослав byr9 Буряк.
И лишь в понедельник, 13 мая, команда раскрыла свое название и имя своего организатора. Им оказался Евгений Коноплянка, а команда получила название kONO.ECF.
Состав kONO.ECF
- Ярослав byr9 Буряк
- Кирилл s4ltovsk1yy Литвинов
- Артем kensizor Капран
- Захар polbandana Сіледчик
- Денис amster Ляшенко
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