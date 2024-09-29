"Всегда есть бутылка свежего пивка": Коноплянка рассказал, как улучшает себе настроение

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как можно улучшить настроение. Полузащитник дал однозначный рецепт:

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"Если мне грустно, надо поднять настроение, то всегда есть бутылка свежего пивка. Это окей, это релакс. Это мы все люди, это нужно делать.

Может, кто-то скажет: А я хочу в тренажерный зал пойти, еще подкачаться, и я так сейчас подниму настроение. Кто как", - сказал Коноплянка kONOPLAY.

Стоит отметить, Евгений поиграл за Днепр, Севилью, Шальке и ряд других клубов. Недавно футболист объявил о завершении футбольной карьеры.

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