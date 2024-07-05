Monte объявили об уходе из организации капитана

Monte объявили сенсационную новость в своих соцсетях.

Украинская киберспортивная организация сообщила, что Владимир "Woro2k" Велетнюк прекратит выступления за нее.

"Наши пути с Woro2k расходятся

Настоящая Легенда Монте. Снайпер, лидер, капитан. Ты навсегда будешь на первой странице нашей истории. Мы всегда будем помнить парижский Мейджор и мечту, которую ты подарил нашей банде.

Увидимся на сервере, Вова! Навсегда часть Банды Монте".

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Woro2k также поделился эмоциями после завершения данной части своей киберспортивной карьеры.

"Хочу сказать это был замечательный путь вместе, Монте всегда будет в моем сердце как свое родное, спасибо всем кто здесь работал, каждому игроку. Хочу пожелать им только удачи и что бы все цели которые перед собой ставили - добивались!

А для меня начинается новая страница, даже не знаю, что меня ждет дальше, но у каждого конца есть новое начало другого!

Слава Украине!", - написал Велетнюк.

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