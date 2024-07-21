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NaVi не без проблем победили Mouz в полуфинале Esports World Cup

"Рожденные побеждать" поборются за звание чемпиона.
Сегодня, 00:25
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В рамках Esports World Cup NaVi в полуфинале встретились с Mouz.

На первой карте, которой в этом матче стала Dust2 «рожденные побеждать» сыграли ужасно, проиграв со счетом 1:13.

На Nuke украинская киберспортивная команда исправилась, победив 13:8, а на Mirage одержала еще более уверенную победу.

В финале NaVi сыграют против G2. Матч состоится сегодня, 21 июля, в 21:00.

NaVi - Mouz 2:1

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