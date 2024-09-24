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Linkin Park написали гимн для чемпионата мира по League of Legends

Композиция Heavy is the Crown стала уже второй после реюниона группы.
Сегодня, 18:49
Майк Шинода / Getty Images
Майк Шинода / Getty Images

Компания Riot Games наконец представила официальный гимн Worlds-2024.

Напомним, что на каждый чемпионат мира по LoL американские разработчики приглашают мировых звезд для создания главной темы турнира.

В этом году эта миссия досталась культовой рок-группе Linkin Park, которая не так давно заявила о своем возрождении и уже дает концерты с новой вокалисткой Эмили Армстронг.

Композиция Heavy is the Crown стала гимном Worlds-2024, а также войдет в грядущий альбом группы From Zero, который выйдет в ноябре этого года.

"Это был потрясающий опыт — работать с Riot, чтобы создать этот гимн для мирового сообщества League of Legends. Песня стала важной вехой для нас в новой эпохе творчества, сочетая наш фирменный звук с новой энергией. Мы в восторге от того, что игроки и фанаты смогут насладиться этим треком!" - признался Майк Шинода.

Напомним, что Worlds-2024 стартуют уже 25 сентября на арене Riot Games в Берлине Германия.

Ранее также NaVi объявили о возвращении легендарного капитана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: League of Legends

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