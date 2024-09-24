Linkin Park написали гимн для чемпионата мира по League of Legends
Компания Riot Games наконец представила официальный гимн Worlds-2024.
Напомним, что на каждый чемпионат мира по LoL американские разработчики приглашают мировых звезд для создания главной темы турнира.
В этом году эта миссия досталась культовой рок-группе Linkin Park, которая не так давно заявила о своем возрождении и уже дает концерты с новой вокалисткой Эмили Армстронг.
Композиция Heavy is the Crown стала гимном Worlds-2024, а также войдет в грядущий альбом группы From Zero, который выйдет в ноябре этого года.
"Это был потрясающий опыт — работать с Riot, чтобы создать этот гимн для мирового сообщества League of Legends. Песня стала важной вехой для нас в новой эпохе творчества, сочетая наш фирменный звук с новой энергией. Мы в восторге от того, что игроки и фанаты смогут насладиться этим треком!" - признался Майк Шинода.
Напомним, что Worlds-2024 стартуют уже 25 сентября на арене Riot Games в Берлине Германия.
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