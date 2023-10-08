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Призовой фонд ЧМ по League of Legends может впервые в истории обойти The International

Конкуренты из Riot Games решили воспользоваться методами Valve.
Вчера, 23:12
Worlds 2023 / lolesports.com
Worlds 2023 / lolesports.com

Призовой фонд Worlds-2023 (аналог TI по Лиге Легенд) может впервые в истории превзойти призовой фонд The International.

Valve всегда наполняли призовой фонд главного турнира по Dota 2 за счет игроков и продажи внутриигровых компендиумов или боевых пропусков. То же самое компания попробовала провернуть и в этом году.

Однако игроки остались недовольны новым компендиумом и пока призовой фонд TI-2023 бьет все возможные антирекорды, не собрав до сих пор даже трех млн долларов.

Главный конкурент Dota 2 League of Legends от Riot Games никогда не мог похвастать огромными призовыми, так как компания выделяла их из собственных средств.

Для сравнения, в 2022 году призовой фонд TI составил более 18 млн долларов, а Worlds - лишь чуть более двух млн долларов. Однако сейчас ситуация может кардинально измениться.

Riot решили пойти путем конкурентов, и 11 октября запустят во внутриигровом магазине продажу своего аналога боевого пропуска, прибыль от которого также будет наполнять призовой фонд.

Учитывая, что подобная акция в рамках Лиги легенд пройдет впервые, а также то, что онлайн игры насчитывает совершенно безумные цифры, есть смысл ожидать, что призовой фонд Worlds-2023 впервые в истории разобьет в пух и прах The International-2023.

С наполнением призового фонда TI-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 League of Legends

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