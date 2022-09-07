Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию в отборе на чемпионат Европы-2023
"Желто-синие" продолжают идти без поражений в своем квартете.
В рамках пятого тура группового этапа квалифкации на ЧЕ-2023 женская сборная Украины встретилась с Венгрией.
"Желто-синие" добыли легкую победу в трех сетах со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).
Таким образом, после пяти сыгранных туров у украинок 14 очков и 5 побед, что позволяет им занимать первое место в своем квартете.
Нашим волейболисткам осталось провести лишь один матч квалификации против Кипра, который пройдет 10 сентября.
Напомним, ранее женская сборная Украины обеспечила себе путевку на чемпионат Европы-2023.
Украина - Венгрия 3:0 ((25:16, 25:15, 25:16).