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Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию в отборе на чемпионат Европы-2023

"Желто-синие" продолжают идти без поражений в своем квартете.
Вчера, 21:50
Украина - Венгрия
Украина - Венгрия
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В рамках пятого тура группового этапа квалифкации на ЧЕ-2023 женская сборная Украины встретилась с Венгрией.

"Желто-синие" добыли легкую победу в трех сетах со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Таким образом, после пяти сыгранных туров у украинок 14 очков и 5 побед, что позволяет им занимать первое место в своем квартете.

Нашим волейболисткам осталось провести лишь один матч квалификации против Кипра, который пройдет 10 сентября.

Напомним, ранее женская сборная Украины обеспечила себе путевку на чемпионат Европы-2023.

Украина - Венгрия 3:0 ((25:16, 25:15, 25:16).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина волейбол чемпионат европы 2023
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