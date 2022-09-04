Женская сборная Украины по волейболу досрочно квалифицировалась на ЧЕ-2023

Украинки добыли путевку на континентальный форум благодаря победе над Португалией.

В рамках четвертого тура квалификации на чемпионат Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу добыла победу над оппонентками из Португалии.

"Сине-желтые" добыли легкую победу в трех сетах со счетом 3:0 (21:25, 16:25, 12:25).

Таким образом, после четырех сыгранных матчей у украинок четыре победы и 11 очков, что позволяет им досрочно отобраться на чемпионат Европы.

Следующий матч женская сборная Украины проведет против Венгрии в среду, 7 сентября.

Украина - Португалия 3-0