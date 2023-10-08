Ковтун остался без медали в последнем финале чемпионата мира по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен допустил пару ошибок, которые, вероятно, стоили ему места на пьедестале.

В воскресенье, 8 октября, в бельгийском Антверпене подходит к концу чемпионат мира по спортивной гимнастике.

В последний день соревнований прошел финал на параллельных брусьях, где выступал Илья Ковтун, ранее завоевавший серебряную медаль в многоборье.

К сожалению, в этот день у 20-летнего украинца не получилось выступить на том же уровне. Хотя он прошел квалификацию со вторым результатом.

Начав выступление вторым по счету, Ковтун допустил несколько ошибок и заработал 14.633 балла. В итоге после выступления всех участников Илья занял пятое место.

Напомним, что ранее в этот же день Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в финале на опорном прыжке.

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