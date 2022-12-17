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Украинский олимпийский чемпион продал три свои медали ради помощи ВСУ

Юрий Чебан отметился важным поступком.
Сегодня, 10:02
Юрий Чебан / Getty Images
Юрий Чебан / Getty Images

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан продал две золотые и одну бронзовую медали с игр, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

По словам спортсмена, он рассчитывал получить большую сумму, однако доволен, что сможет помочь украинским военным.

"Аукцион уже прошел. Закончился он не так, как планировалось, но довольно неплохо. Мы пытались привлечь внимание через американские медиа, о нас писали The Washington Post, TMZ Sport.

Заработали больше 100 тысяч долларов, и это только начало. Мы ожидали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые дали нам предварительную оценку по этим медалям. Сказали, что цена должна быть выше. Мы не ориентировались на эту цену, но хотели собрать как можно больше".

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"Действительно жалко было отдавать, но я уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке и пилиться. В какой-то момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же", - рассказал Чебан в интервью 1+1.

Напомним, Чебан выиграл золото Олимпиад в Рио и Лондоне на дистанции 200 метров в гребле на каноэ и бронзу в Пекине на дистанции 500 метров.

Ранее сообщалось, что украинские спортсменки выиграли две медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Чебан

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