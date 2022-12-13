Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев

Команды Формулы-1 Астон Мартин выступила организатором благотворительного аукциона, цель которого - сбор средств для украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, об этом сообщает официальный портал команды.

На аукционе можно приобрести личные вещи пилотов и интересные сувениры. Команда обещает отправить все собранные деньги в UNICEF Украина.

Среди наиболее интересных лотов – гоночные перчатки и комбинезон чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Немец, кстати, поддерживает Украину с самого начала войны, он был одним из выступавших против Гран-при в росии и тем, кто организовал антивоенные акции среди гонщиков.

Также на аукционе можно приобрести антикрыло болида с автографом Рубенса Барикелло, схему болида AMR22 и миниатюрную копию его колесного диска.

Аукцион продлится до 16 декабря.