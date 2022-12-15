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Деха выиграла золото чемпионата мира, Марущак - серебро

Украинки попали на пьедестал по итогам дисциплины рывка.
Сегодня, 08:55
Ирина Деха / Getty Images
Ирина Деха / Getty Images

В Боготе (Колумбия) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. 

В соревновательный день были разыграны медали в весовой категории до 81 кг, где принимали участие украинки.

Титулованная украинская спортсменка Ирина Деха сумела выиграть золотую медаль в рывке, показав результат - 122 кг.

Примечательно, что Алина Марущак также выиграла медаль, став второй с результатом - 119 кг.

Отметим, что толчок наши соотечественницы провалили и по итогам двух дисциплин не попали в тройку призерок.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирина Деха Алина Марущак

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