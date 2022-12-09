Украина завоевала первую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике

В Боготе (Колумбия) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. Участи в соревновании также принимают украинские спортсмены.

Камила Конотоп сумела завоевать бронзовую медаль, принеся Украине первую медаль на этом мировом первенстве.

Наша спортсменка выборола "малую" бронзу в рывке, показав результат – 102 кг. В толчке Конотоп заняла шестое место с результатом 121 кг.

В итоге украинка заняла шестое место по сумме двоеборья с результатом 223 кг.

Победительницей соревнования стала колумбийка Енни Альварес с результатом 234 кг.

Ранее сообщалось, что украинка стала чемпионкой по настольному теннису среди паралимпийцев.