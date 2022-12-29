Легенда MMA Бигфут Сильва принял решение завершить карьеру
Бразилец повесил перчатки на гвоздь.
Ветеран ММА Антони Бигфут Сильва завершил карьеру. Об этом сообщил журналист Карлос Антунес.
"Мы только что разговаривали с Бигфутом, и он объявил, что уходит из ММА", – сказал Антунес в интервью MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что 9 марта на турнире Brave Бигфут может подраться с Хоимом Гозали.
За свою карьеру 43-летний бразилец провел в октагоне 34 боя, одержав 19 побед, 14 раз проиграв и однажды завершив поединок вничью.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар.