Легенда MMA Бигфут Сильва принял решение завершить карьеру

Ветеран ММА Антони Бигфут Сильва завершил карьеру. Об этом сообщил журналист Карлос Антунес.

"Мы только что разговаривали с Бигфутом, и он объявил, что уходит из ММА", – сказал Антунес в интервью MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что 9 марта на турнире Brave Бигфут может подраться с Хоимом Гозали.

За свою карьеру 43-летний бразилец провел в октагоне 34 боя, одержав 19 побед, 14 раз проиграв и однажды завершив поединок вничью.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар.