ПСЖ намерен создать MMA промоушен

ПСЖ намерен создавать свой собственный проект в ММА. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Таким образом парижский клуб планирует развивать свой бренд в различных видах спорта. Французский гранд намерены создать собственную структуру в рамках ММА.

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Одним из руководителей проекта станет глава команды ПСЖ по дзюдо Джамель Бурас. Парижане планируют пригласить в свой промоушен экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его агента Али Абдель-Азиза.

Отметим, запуск промоушена по боям без правил может состояться не ранее 2024 года.

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