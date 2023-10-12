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ПСЖ намерен создать MMA промоушен

Парижане нацелились на строительство нового проекта.
Сегодня, 14:50
ПСЖ / Twitter
ПСЖ / Twitter

ПСЖ намерен создавать свой собственный проект в ММА. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Таким образом парижский клуб планирует развивать свой бренд в различных видах спорта. Французский гранд намерены создать собственную структуру в рамках ММА.

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Одним из руководителей проекта станет глава команды ПСЖ по дзюдо Джамель Бурас. Парижане планируют пригласить в свой промоушен экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его агента Али Абдель-Азиза.

Отметим, запуск промоушена по боям без правил может состояться не ранее 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MMA ПСЖ

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