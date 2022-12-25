Ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар

Бывшему бойцу UFC и Bellator было всего 45 лет.

Член Зала славы UFC Стефан Боннар, получивший известность в первом сезоне The Ultimate Fighter, скончался в возрасте 45 лет, сообщает Sports Illustrated.

В заявлении UFC говорится, что Боннар умер от "предполагаемых сердечных осложнений на работе". Других подробностей о конкретной причине смерти на данный момент нет.

"Стефан Боннар был одним из самых важных бойцов, когда-либо выступавших в октагоне", — сказал президент UFC Дана Уайт. "Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Поклонники любили его, относились к нему с уважением, и он всегда выкладывался на 100%. Его будет не хватать".

Боннар появился на сцене UFC в 2005 году в качестве участника The Ultimate Fighter. Динамичный специалист по джиу-джитсу вышел в финал соревнований, где проиграл в классической схватке Форресту Гриффину единогласным решением судей.

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Несмотря на поражение, Боннар все же получил контракт. В конечном итоге он был введен в Зал славы UFC в июле 2013 года вместе с Гриффином, который завершил карьеру в 2012 году.

Стефан Боннар ушел из UFC в 2012 году, а затем вернулся в ноябре 2014 года, чтобы присоединиться к Bellator для боя против Тито Ортиса на Bellator 131. Он провел несколько лет, комментируя World Extreme Cagefighting и работая аналитиком ММА для ESPN и Fox Sports.

В своих 24 матчах за карьеру Боннар одержал в общей сложности 15 побед - три нокаутом, семь сдачей и три решением судей.