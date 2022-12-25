iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар

Бывшему бойцу UFC и Bellator было всего 45 лет.
25 декабря, 09:42
Стефан Боннар / https://www.foxnews.com/
Стефан Боннар / https://www.foxnews.com/

Член Зала славы UFC Стефан Боннар, получивший известность в первом сезоне The Ultimate Fighter, скончался в возрасте 45 лет, сообщает Sports Illustrated.

В заявлении UFC говорится, что Боннар умер от "предполагаемых сердечных осложнений на работе". Других подробностей о конкретной причине смерти на данный момент нет.

"Стефан Боннар был одним из самых важных бойцов, когда-либо выступавших в октагоне", — сказал президент UFC Дана Уайт. "Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Поклонники любили его, относились к нему с уважением, и он всегда выкладывался на 100%. Его будет не хватать".

Боннар появился на сцене UFC в 2005 году в качестве участника The Ultimate Fighter. Динамичный специалист по джиу-джитсу вышел в финал соревнований, где проиграл в классической схватке Форресту Гриффину единогласным решением судей.

Читай также: Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева

Несмотря на поражение, Боннар все же получил контракт. В конечном итоге он был введен в Зал славы UFC в июле 2013 года вместе с Гриффином, который завершил карьеру в 2012 году.

Стефан Боннар ушел из UFC в 2012 году, а затем вернулся в ноябре 2014 года, чтобы присоединиться к Bellator для боя против Тито Ортиса на Bellator 131. Он провел несколько лет, комментируя World Extreme Cagefighting и работая аналитиком ММА для ESPN и Fox Sports.

В своих 24 матчах за карьеру Боннар одержал в общей сложности 15 побед - три нокаутом, семь сдачей и три решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Стефан Боннар

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева Волкановски: 2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева
Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе
Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Бокс13:32
Тренер Уайлдера оценил шансы Усика в бою с Фьюри
НБА13:02
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
Украина12:42
Цыганков в ПСВ: стоит ли динамовцу переезжать в Эйндховен
Европа12:21
Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль
Европа11:51
Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам в ПСЖ
Европа11:30
Цыганков может заменить Гакпо в ПСВ
Европа11:00
Где голы?: Карикатурист потроллил Нуньеса из-за его промахов
Бокс10:35
Джойс назвал желанных соперников, если Усик откажется от боя
Украина10:10
Легионер Днепра-1 покинет клуб в конце года
Украина09:48
Названа сумма, которую Шахтер хочет получить за Мудрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK