Легенду UFC и К-1 дисквалифицировали на год за использование допинга

Бывший тяжеловес UFC Алистар Оверим сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на 12 месяцев. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Таким образом, нидерландский спортсмен был исключен из рейтинга GLORY и теперь обязан вернуть процент от своего гонорара.

Отметим, для Оверима это не первый провал теста на допинг. В 2012-м году, после ужесточения антидопинговой программы UFC, боец существенно потерял в объемах мышц, а затем его результаты стали ухудшаться.

В последний раз Алистар дрался в октябре-2022, когда единогласным решением судей победил Бадра Хари. Этот поединок будет признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC пообещал 3 млн долларов тому, кто найдет доказательства употребления им допинга.