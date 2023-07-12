Комментатор UFC: Всем был бы п**дец, если бы ЛеБрон пошел в ММА

Джо Роган рассуждал о том, что могло бы произойти, если бы "Король" променял баскетбол на единоборства.

Джо Роган однажды фантазировал о том, каким был бы мир ММА, если бы ЛеБрон Джеймс занялся боями, а не баскетболом, сообщает talkSPORT.

Пять лет назад известный комментатор сделал еще одно смелое предсказание в своем популярном подкасте о том, что будет со звездой НБА, если он перейдет в ММА.

"Мне плевать, какие стероиды ты принимаешь, ты никогда не будешь так выглядеть. Никогда", — сказал он в эпизоде ​​"Fight Companion" в 2018 году.

"Есть люди, обладающие самыми непостижимыми физическими преимуществами. У ЛеБрона Джеймса было бы непостижимое физическое преимущество над кем-то, у кого было бы непостижимое физическое преимущество над вами".

"Если бы он дрался, всем был бы п**дец! Им повезло, им чертовски повезло, что в баскетболе столько денег, и в него попал ЛеБрон Джеймс".

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Несколько спортсменов из других видов спорта попытали счастья в ММА на протяжении многих лет со смешанными результатами.

Наиболее известен случай, когда рестлер WWE Брок Леснар присоединился к UFC и стал чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав легенду октагона Рэнди Кутюра.

В то же самое время СМ Панк провалился в своих первых двух боях, после чего решил не испытывать судьбу, вернувшись в рестлинг.

Противоречивая звезда НФЛ Грег Харди одержал несколько приличных побед в высшей лиге ММА, но сильно пострадал, когда его уровень конкуренции повысился — в конечном итоге он был освобожден от контракта после трех поражений подряд.