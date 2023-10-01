Нокаут за девять секунд: Боец ММА сумел шокировать Мбаппе безумным выступлением

Нападающий ПСЖ посетил поединок PFL и стал свидетелем незабываемого шоу.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получил незабываемые впечатления, посетив дебютный поединок соотечественника и экс-чемпиона Glory Седрика Думбе в PFL (Professional Fighters League).

Футболист присутствовал на бойцовском шоу вместе с одноклубниками Усманом Дембеле, Ашрафом Хакими и Левеном Кюрзава.

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Французском полусредневесу удалось шокировать звезду футбола своим безумным дебютом. Боец эффектно расправился со своим соперником Джорданом Зебо за девять секунд, отправив его в нокаут.

HOLY 🤬! DOUMBE WITH THE FINISH IN SECONDS!#PFLParis

🇫🇷 EN EXCLUSIVITE sur RMC Sport

🇪🇺 INTERNATIONALLY LIVE on DAZN pic.twitter.com/TXUUvUZFyW — PFL (@PFLMMA) September 30, 2023

Мбаппе от такой развязки поединка был под большим впечатлением.

Merci de promouvoir les cracks du sport français. ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/FdZhs9khl4 — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) September 30, 2023

Напомним, что в PFL перешел бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Правда, ближайший бой камерунца будет боксерским, в котором 28 октября его соперником станет чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

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