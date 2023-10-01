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Нокаут за девять секунд: Боец ММА сумел шокировать Мбаппе безумным выступлением

Нападающий ПСЖ посетил поединок PFL и стал свидетелем незабываемого шоу.
Сегодня, 14:42
Килиан Мбаппе / PFL
Килиан Мбаппе / PFL

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе получил незабываемые впечатления, посетив дебютный поединок соотечественника и экс-чемпиона Glory Седрика Думбе в PFL (Professional Fighters League).

Футболист присутствовал на бойцовском шоу вместе с одноклубниками Усманом Дембеле, Ашрафом Хакими и Левеном Кюрзава.

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Французском полусредневесу удалось шокировать звезду футбола своим безумным дебютом. Боец эффектно расправился со своим соперником Джорданом Зебо за девять секунд, отправив его в нокаут.

Мбаппе от такой развязки поединка был под большим впечатлением.

Напомним, что в PFL перешел бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Правда, ближайший бой камерунца будет боксерским, в котором 28 октября его соперником станет чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ММА ПСЖ Килиан Мбаппе

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