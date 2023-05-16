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Бывший чемпион UFC стал бойцом PFL

Нганну пополнил ряды одного из топовых промоушенов.
Сегодня, 17:20
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Организация PFL объявил о подписании контракта с экс тяжеловесом UFC Фрэнсисом Нганну.

Бывший чемпион лучшего промоушена мира подписал долгосрочное соглашение. Точные сроки не сообщаются.

Действующим чемпионом PFL в тяжелом весе является хорват Анте Делия.

Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что президент ONE FC отказался от подписания Нганну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрэнсис нганну PFL

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