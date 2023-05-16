Бывший чемпион UFC стал бойцом PFL
Нганну пополнил ряды одного из топовых промоушенов.
Организация PFL объявил о подписании контракта с экс тяжеловесом UFC Фрэнсисом Нганну.
Бывший чемпион лучшего промоушена мира подписал долгосрочное соглашение. Точные сроки не сообщаются.
𝗧𝗛𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗗𝗔𝗧𝗢𝗥 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘! Welcome to the Professional Fighters League @francis_ngannou pic.twitter.com/WPxuQtJtTn— PFL (@PFLMMA) May 16, 2023
Действующим чемпионом PFL в тяжелом весе является хорват Анте Делия.
Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.
Ранее сообщалось, что президент ONE FC отказался от подписания Нганну.