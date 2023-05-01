Президент ONE FC отказался от подписания Нганну

Президент ONE FC Чатри Ситйодтонг заявил, что переговоры с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну сорвались.

"Мы провели встречу на этих выходных, общались почти три часа. После тщательного размышления мы решили, что не будем предлагать ему контракт. Фрэнсис – хороший парень и прекрасный чемпион. Искренне желаю ему всего наилучшего.

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Я почувствовал, что мы не сходимся по ряду вопросов, которые даже не касаются денег. Ничего личного, мы просто не подходим друг другу", – сказал Ситйодтонг в интервью SCMP.

Напомним, в начале текущего года 36-летний Фрэнсис Нганну официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.