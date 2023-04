Бой Джонс - Миочич не состоится этим летом

Бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом и Стипе Миочичем не состоится летом и перенесется на осень. Об этом сообщает журналист Марка Раймонди.

В июле бой уже вряд ли состоится, так как руководство промоушена пока не обсуждает его проведение. Вероятная дата – осень 2023 года.

I've seen several tweets talking about Jones vs. Miocic at UFC 290 in July. That's still the fight all parties want next, but it won't happen in July and hasn't really been discussed for July in a while. Much more likely now for the fall.