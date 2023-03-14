Глава UFC выступил с заявлением касаемо карьеры Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс может завершить карьеру после боя со Стипе Миочичем.

"Я не буду удивлен, если он подерется со Стипе, а потом завершит карьеру.

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Как бы сложился поединок между Джонсом и Нганну? Думаю, многие со мной согласятся, что если бы этот бой состоялся, то он бы прошел по тому же сценарию", – сказал Уайт в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.