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Джонс: Собираюсь не только победить Миочича, а прикончить его

Американец готов ко встрече с великим тяжеловесом.
Сегодня, 19:51
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Новоиспеченный чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс высказался о возможном бое со Стипе Миочичем.

"Верю, что на свой следующий бой я выйду с еще более высоким уровнем уверенности. Думаю, буду выглядеть великолепно. У меня улучшится выносливость, и победить ее будет сложно, потому что я действительно в отличной форме. Следующий бой будет потрясающим.

Говорю Стипе с уважением – на его месте я бы взял отпуск на работе пожарным прямо сейчас. Весь мой мир будет сосредоточен на нем. Это самая большая возможность в моей жизни – стать величайшим в тяжелом весе. Я отдам все, что у меня есть. Абсолютно все.

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Стипе говорит, что сейчас он тяжелее меня. Его мысли уже не в том месте, если он думает, что его тяжелый вес победит меня. Он никогда не станет моложе, чем сейчас. Он никогда не будет быстрее.

Собираюсь не только победить Стипе Миочича, я собираюсь прикончить Стипе Миочича до начала чемпионских раундов", – сказал Джонс в интервью MMA Junkie.

Напомним, американец добыл победу болевым приемом над Сирилом Ганом в бою за титул в тяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Стипе Миочич

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