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Боец UFC из россии был арестован по делу об ограблении и пытках

Представитель страны-терористки отметился в действиях, которые для цивилизованного мира считаются противозаконными.
Сегодня, 00:51
Хусейн Асхабов / Getty Images
Хусейн Асхабов / Getty Images

Российский боец UFC Хусейн Асхабов был задержан вместе с братом-близнецом Хасаном в Таиланде, сообщает местное издание The Phuket News.

По информации источника, два брата связаны с тремя сообщниками из Казахстана, которые ограбили и пытали итальянского бизнесмена на таиландском острове Пхукет.

Сообщается, что они вломились на его виллу, после чего связали его и избивали ради информации в ходе многочасовых пыток.

Это закончилось тем, что трое мужчин из Казахстана вылетели из Пхукета в Дубай после того, как ограбили итальянца на сумму более 12 миллионов батов (примерно 12,5 миллиона гривен).

Есть подтвержденная информация о том, что они уже вернулись на родину. При этом их личности были установлены.

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На данный момент полиция проверяет причастность братьев Асхабовых к ограблению и пыткам - им грозит тюремный срок.

Стоит отметить, что Хусейн Асхабов дебютировал в UFC в феврале этого года, проиграв Джамалу Эммерсу решением судей. А на 7 октября у него назначен бой против Даниэля Пинеды.

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