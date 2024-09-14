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Чендлер назвал нового соперника вместо Макгрегора

Звезда UFC проведет бой против экс-чемпиона мира.
Сегодня, 11:32
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Боец UFC Майкл Чендлер (23-8) сообщил, что проведет бой с бывшим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9).

"Фанаты уже успели забыть, кто такой Майкл Чендлер. Я подписал контракт с UFC в сентябре 2020 года. С октября по 2022 год я провел шесть тренировочных лагерей, однажды был резервным бойцом на чемпионский поединок.

Я провел пять боев за 25 месяцев, получил четыре бонуса. Я дважды был кандидатом на награду Бой года. Я получил эту награду, когда сражался с Гейджи. У меня был лучший нокаут против Фергюсона и лучший дебют против Хукера. Вот почему я принимаю бой с Чарльзом Оливейрой.

В The Ultimate Fighter я получил много рекламы и привлек внимание к себе. Теперь я хочу получить еще одну возможность побороться за титул", – сказал боец в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Отметим, что поединок может пройти 16 ноября на UFC 309.

Летом Чендлер должен был провести бой с Конором Макгрегором, однако ирландец травмировался.

Напомним, Амосов объявил о завершении контракта с Bellator.

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