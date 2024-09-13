"Я готов к новому этапу": Амосов объявил о завершении контракта с Bellator

Украинский боец ​​MMA Ярослав Амосов объявил о завершении сотрудничества с лигой Bellator. Спортсмен объяснил свое решение, заявив, что впереди его ждут новые вызовы:

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"Друзья, истек мой контракт с Bellator. Это были незабываемые 6 лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих последующих действиях. Незабываемые эмоции во время завоевания титула, еще большие во время его защиты, первое поражение за 11 лет, война в родной стране, но я уверен, это сделало меня только сильнее.

Всё это маленькая часть великой истории. Это не финиш, это новый старт. Я готов к новому этапу. Впереди новые горизонты и вершины. Мой путь продолжается, я благодарен всем, кто был рядом, тем, кто поддерживал и кто сомневался. История не заканчивается, она только меняет направление. До встречи в октагоне", – написал Амосов.

Стоит отметить, что в июне 2021 года Ярослав стал первым украинцем, которому удалось завоевать чемпионский титул Bellator. В последний раз Амосов выходил в октагон в ноябре 2023 года.

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