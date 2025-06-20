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Один из лучших теннисистов современности записал музыкальный дуэт с легендарным оперным певцом

Янник Синнер попробовал себя в новой роли.
Сегодня, 12:28       Автор: Василий Медвидь
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Итальянский теннисист Янник Синнер примерил на себя новую роль.

Первая ракетка мира записал дуэтную песню с легендарным тенором Андреа Бочелли.

Композиция двух итальянцев получила название Polvere e Gloria, что в переводе означает пыль и слава.

В песне есть слова как на итальянском, так и на английском языке. Синнер в ней повторяет фразы из своих речей после поражений и побед.

Напомним, что на ISPORT доступен рейтинг ATP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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