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Ради мира в Украине: Надаль, Маррей и многие другие приняли участие в благотворительном вечере

Теннисисты собрались вместе, чтобы собрать средства, которые пойдут на гуманитарную помощь Украине.
Сегодня, 21:56
Участники мероприятия
Участники мероприятия "Tennis Plays for Peace" / Getty Images

Пока в Австралии проходят квалификационные матчи предстоящего Australian Open, многие звезды тенниса собрались вместе, чтобы напомнить миру о войне в Украине.

В Мельбурне на Род Лэйвер Арене прошло специальное мероприятие под названием "Tennis Plays for Peace".

Во время небольшого турнира прошло несколько матчей при участии таких звезд, как Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев, Григор Димитров, Фрэнсис Тиафу, Кори Гауфф, Мария Саккари и Алекс Де Минаур.

Украину представляли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Алексей Крутых и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 98-летний Леонид Станиславский, которому составил конкуренцию 99-летний Генри Янг.

На арене собралось 17 тысяч зрителей, которые стали свидетелями выступления украинского хора, специально подготовленных видео из Украины а также шоу-матча с микрофонами: Ястремская, Де Минаур и Димитров сыграли против Костюк, Саккари и Надаля.

Де Минаур, Надаль и Костюк
Де Минаур, Надаль и Костюк

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Кори Гауфф
Кори Гауфф

Энди Маррей и Фрэнсис Тиафу
Энди Маррей и Фрэнсис Тиафу

Генри Янг
Генри Янг

Леонид Станиславский
Леонид Станиславский

Украинский хор
Украинский хор

Сообщается, что все собранные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине. Сумма, которую удалось получить от мероприятия, не называется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией Рафаэль Надаль Энди Маррей Даяна Ястремская Марта Костюк

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