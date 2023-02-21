Экс-первая ракетка мира в парном разряде объявила о завершении карьеры

Сания Мирза объявила о завершении карьеры после поражения в дуэте с американкой Мэдисон Киз на турнире в Дубае от Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

36-летняя представительница Индии призналась, что не хотела раньше завершать свои выступления из-за проблем со здоровьем, а стремилась продолжать играть. Однако теперь она хочет сосредоточиться на других вещах жизни.

За свою карьеру Мирза выиграла 6 титулов Grand Slam (3 – в женском парном разряде, 3 – в миксте). В одиночном разряде Сания смогла подняться в топ-30 рейтинга и завоевать один титул.

Ранее сообщалось, что Костюк уступила Бенчич в напряженном матче второго круга турнира в Дубае.