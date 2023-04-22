Джокович снялся с турнира ATP из-за травмы - через месяц Ролан Гаррос
Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с предстоящего турнира в Мадриде, сообщает Sky Sports.
Подобное решение сербского теннисиста связано с проблемами с локтем, которые он испытывает в последнее время. Объявление было сделано всего за месяц до старта Ролан Гаррос.
Недавно Джокович признал, что его правый локоть был "не в идеальном состоянии". Во время матча в Монте-Карло с Лоренцо Музетти, который серб проиграл, Новак был в специальном налокотнике.
В пятницу, 21 апреля, 35-летний теннисист потерпел неожиданное поражение в четвертьфинале турнира от соотечественника Душана Лайовича.
"Я надеюсь набрать отличную форму к Ролан Гаррос. Я хочу показать там свой лучший теннис", — сказал Джокович ранее на этой неделе.
Стоит отметить, что на турнире в Мадриде из-за травмы не сможет выступить Рафаэль Надаль.