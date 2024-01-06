Польша стала первым финалистом United Cup, разгромив всухую Францию

В ночь на 6 января состоялся первый полуфинальный поединок United Cup, в котором сборная Польши сыграла против сборной Франции.

В первом поединке Хуберт Хуркач в двух сетах обыграл Адриана Маннарино, а затем Ига Швентек не без проблем, но достаточно уверенно обыграла Каролин Гарсию.

Благодаря двумя победам сборная Польши уже выходила в финал, и матч парного разряда ничего не решал. Однако пара Кава/Зелински добыла для своей сборной третью победу, окончив полуфинальное противостояние полным разгромом французов.

Сегодня, 6 января, состоится второй полуфинал, в котором встретятся сборные Германии и Австралии — Анжелика Кербер сыграет с Айлой Томлянович, Александр Зверев выйдет на корт с Алексом де Минором, Лаура Зигемунд и Максимильян Мартерер встретятся с парой Сторм Хантер и Мэттью Эбдена.

United Cup 2024. Полуфинал. Хард

Польша – Франция – 2:0

Хуберт Хуркач – Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5)

– Адриан Маннарино – 2:0 (6:3, 7:5) Ига Швентек – Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)

– Каролин Гарсия – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1) Катаржина Кава/Ян Зелиньски - Эликсан Лешемья/Эдуар Роже-Васслен 6:3, 6:3

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