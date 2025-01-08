"Я не знала, что ты стала мамой": Чжэн Циньвэнь расхвалила Свитолину
Китаянка обыграла украинку в выставочном поединке.
В среду, 8 января, состоялся выставочный матч, в котором Элина Свитолина проиграла Чжэн Циньвэнь - 2:6, 2:6.
Представительница Китая обратилась к украинец после поединка.
"Ты очень стильная, и я даже не знала, что ты уже стала мамой. Хочу поздравить тебя с твоим выдающимся карьерным путем.
Я всегда восхищаюсь тем, что мамы возвращаются в спорт. Я знаю, как это непросто. Это действительно впечатляет".
Напомним, Свитолина вошла в заявку основной сетки Australian Open, который стартует 12 января.
Ранее Свитолина подвела личные итоги 2024-го года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!
Источник: БТУ