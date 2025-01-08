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"Я не знала, что ты стала мамой": Чжэн Циньвэнь расхвалила Свитолину

Китаянка обыграла украинку в выставочном поединке.
Сегодня, 16:22
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В среду, 8 января, состоялся выставочный матч, в котором Элина Свитолина проиграла Чжэн Циньвэнь - 2:6, 2:6.

Представительница Китая обратилась к украинец после поединка.

"Ты очень стильная, и я даже не знала, что ты уже стала мамой. Хочу поздравить тебя с твоим выдающимся карьерным путем.

Я всегда восхищаюсь тем, что мамы возвращаются в спорт. Я знаю, как это непросто. Это действительно впечатляет".

Напомним, Свитолина вошла в заявку основной сетки Australian Open, который стартует 12 января.

Ранее Свитолина подвела личные итоги 2024-го года.

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Источник: БТУ

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