Свитолина подвела личные итоги 2024-го года

Украинка поблагодарила себя за то, что всегда верила в свои силы.

Именитая украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о том, как прошел ее 2024-й год.

Звездная спортсменка заявила, что в уходящем году она научилась любить себя и всегда верила в свои силы.

«Я искренне благодарю не год, а себя за то, что всегда имела веру в себя, даже в те моменты, когда было трудно встать с постели и начать новый день.

Спасибо за то, что с каждым шагом я шаг за шагом учусь любить себя, принимать себя и ценить каждую маленькую победу.

Спасибо за то, что сохранила во мне доброту даже тогда, когда вокруг были недобрые люди.

Спасибо за то, что начала заботиться о своем теле и здоровье, находить время для отдыха.

Спасибо за то, что не позволила себе сломаться, даже когда я пережила трудные времена - осталась сильной и решительной.

Мечтаю, чтобы эта сила осталась со мной навсегда.

Не забывайте также выделять время для себя и благодарить себя за все свои усилия», - написала Элина в Instagram.

Напомним, ранее другая украинка Ангелина Калинина победила россиянку в начале теннисного сезона.

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