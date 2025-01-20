"Украинский дух": Свитолина оставила послание на камере после победы над россиянкой
Элина сыграет в четвертьфинале Australian Open.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертом раунде Элина обыграла россиянку Веронику Кудерметову (№75 WTA) – 6:4, 6:1.
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После матча украинка оставила надпись на камере: "The spirit of Ukraine" (Украинский дух).
Свитолина вышла в свой третий четвертьфинал на Australian Open.
Напомним, россиянин Медведев сенсационно вылетел с Australian Open, проиграв 121 ракетке мира.
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