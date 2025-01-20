"Словно готова умереть": Свитолина высказалась о матчах против россиянок

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) пробилась в четвертьфинал Australian Open 2025, победив россиянку Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

На пресс-конференции Элина ответила на вопрос про игры против представителей страны-агрессора.

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"Я чувствую, что дух у меня в таких матчах совсем другой. Я выкладываюсь полностью, отдаю всю свою энергию. Если я не выиграю, я буду бороться до последнего, словно готова умереть на корте. Я не позволю сопернице выиграть легко. Мне кажется, именно этот боевой дух помогает мне в таких матчах. Как я уже сказала, у меня лично очень сильные ассоциации с этой страной. Это для меня болезненно и тяжело на сердце. Конечно, это дает мне дополнительную мотивацию.

Рукопожатия? Честно говоря, учитывая те чувства и ассоциации, которые у меня есть с этой страной, я не могу представить, что это когда-нибудь произойдет. Это ужасное чувство, которое я никому не пожелаю испытать. Просыпаться и узнавать новости о том, что ваши друзья погибли на фронте, убитые русскими солдатами, – это что-то невероятно тяжелое для моего сердца".

Напомним, Свитолина оставила послание на камере после победы над россиянкой.

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