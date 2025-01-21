Дело закрыто: WADA не будет оспаривать санкции против Швентек

Всемирное антидопинговое агенство (WADA) заявило, что согласно с итогами дела Иги Швентек.

Напомним, в конце прошлого польская теннисистка провалила антидопинговый тест. В ее пробе обнаружили запрещенный триметазидин.

Швентек подала аппеляцию в Международное агенство допропорядочности в теннисе (ITIA), заявив, что препарат попал в организм из-за загрязнения мелатонина, который спортсменка принимала из-за проблем со сном.

По результатам расследования ITIA приняло доводы Иги. Стороны сошлись на том, что спортсменка будет отстранена на один месяц и выплатит штраф более 150 тысяч долларов.

В понедельник, 20 января, WADA опубликовала заявление, в котором признала результаты расследования ITIA и согласно со штрафными санкциями касательно Иги Швентек.

Напомним, что в четвертьфинале Australian Open Ига Швентек сыграет против восьмой ракетки мира.

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